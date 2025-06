Concerti al Maradona vibrano case a Fuorigrotta | Col terzo anello peggio ma il Comune ci ignora

Da decenni, i residenti di Fuorigrotta vivono un incubo sonoro ogni volta che il Maradona si anima con concerti e grandi eventi. Nonostante le ripetute proteste e richieste di intervento, il problema persiste, alimentando frustrazione e disagio. I caseggiati tremano e le case sembrano essere diventate vittime collaterali di uno spettacolo che, troppo spesso, si trasforma in un vero e proprio incubo acustico. È tempo che qualcuno ascolti la loro voce.

Tempo di lettura: 5 minuti Siamo a Fuorigrotta e in casa trema tutto, ma stavolta non c’entra il bradisismo. Anche se pure questa storia non è nuova. “Sono 30 anni che facciamo questa lotta” ricorda Mariano Attanasio. È un abitante del Rione Miraglia, a pochi metri dalla Stadio Maradona. Dagli eventi nell’impianto provengono i problemi. Soprattutto, come affermano, se sono concerti. E per i residenti, l’incubo ha una data precisa. “È dagli anni 90 che lamentiamo queste vibrazioni – spiega Attanasio -, da quando hanno costruito l’impalcatura di ferro”. Cioè la copertura dello stadio, realizzata per i mondiali ’90. 🔗 Leggi su Anteprima24.it