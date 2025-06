Conceria e nuove frontiere | Per supportare le aziende

Prepararsi a un futuro all'insegna dell'innovazione nel settore calzaturiero e conciario: venerdì, a Pozzuoli, si terrà il primo "Italian Leather Research Summit 2025". Un evento strategico che mette sotto i riflettori le nuove frontiere della concia, con ricadute positive per tutta la filiera. Questa giornata segnerà l'inizio di un appuntamento annuale, destinato a rivoluzionare il modo di concepire e sviluppare il mondo del pellame in Italia e oltre.

Un focus sulle principali novità della filiera conciare, una giornata dedicata alle innovazioni più importanti, che nascono al Sud a Pozzuoli, ma con ricadute fondamentali per tutta la filiera. E’ l’evento "L’Italian leather research summit 2025" in programma venerdì. L’appuntamento rappresenta la prima edizione di un’iniziativa di carattere particolarmente strategico che la Stazione sperimentale delle Pelli intende replicare su base annuale. Nel corso della giornata saranno presentati gli avanzamenti scientifici conseguiti sui principali temi dell’innovazione sostenibile e circolare delle produzioni conciarie, frutto della sinergia tra la Ssip – guidata dall’imprenditore santacrocese Graziano Balduci – ed il suo multidisciplinare e qualificato partenariato per supportare le aziende del settore e le imprese di filiera. 🔗 Leggi su Lanazione.it