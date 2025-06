Conad Junior Cup Champions | Nuova Sondrio quarta in campo ma prima in generosità

un gesto di solidarietà, dimostrando che il vero spirito sportivo va oltre il campo. Conad Junior Cup Champions si conferma non solo un torneo di calcio, ma anche un'occasione per diffondere valori come generosità e comunità. Questo esempio ci ricorda che i piccoli gesti possono fare una grande differenza: la vera vittoria è quella di coltivare il cuore.

Lodevole iniziativa benefica quella che ha visto protagonisti nel tardo pomeriggio di ieri giocatori, allenatori e dirigenti della categoria Pulcini della Nuova Sondrio Calcio. Insieme ai genitori, una trentina di giovani atleti si è ritrovata nel quartiere La Piastra del capoluogo per compiere. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Conad Junior Cup Champions: Nuova Sondrio quarta in campo, ma prima in generosità

