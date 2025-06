Con nuova linea 41 ridotte le distanze tra centro e periferia

Con la creazione della nuova linea 41, Trieste si avvicina ancora di più alle periferie, promuovendo inclusione e sostenibilità. Questo innovativo servizio rappresenta un passo decisivo verso una mobilità più equa ed efficiente, riducendo le distanze e facilitando la quotidianità di tutti i cittadini. Daniele Mosetti, presidente di Ater Trieste, sottolinea come questa iniziativa sia un esempio concreto di impegno per una città più accessibile e unita.

TRIESTE - "Si tratta di un importante passo avanti per ridurre le distanze tra centro e periferia, un obiettivo concreto per garantire equità nell’accesso ai servizi e alla mobilità urbana". Lo ha detto il presidente di Ater Trieste, Daniele Mosetti, che ha accolto con favore la nuova iniziativa. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - "Con nuova linea 41 ridotte le distanze tra centro e periferia"

