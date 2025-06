Con le nuove date Sanremo 2026 non perderà il pubblico che ama sport e musica ma rischia di giocarsi un' altra importante community

Con le nuove date di Sanremo 2026 dal 28 al 29 febbraio, il pubblico amante di musica e sport rischia di perdere un momento unico di condivisione. Spostato per non sovrapporsi alle Olimpiadi invernali, l’evento si prepara a sorprendere ancora una volta, ma la vera sfida rimane: chi lo trasmetterà in diretta e come manterrà vivo il legame con la sua affezionata community? La risposta è ancora avvolta nel mistero, ma la passione non si ferma...

Il Festival di Sanremo 2026 è stato spostato al 28-28 febbraio per non interferire con lo spettacolo delle Olimpiadi invernali. Era tutto quasi previsto, tanto che se ne era parlato appena si sono spente le luci sul palco dell'Ariston ancora pieno dei coriandoli dorati scesi a celebrare la vittoria di Olly. L'ipotesi era in pista e l'unico vero enigma riguardava chi lo avrebbe trasmesso in diretta. Pare, però, che su questo punto non cambi nulla. A bando scaduto si sarebbe presentata solo la Radiotelevisione Italiana per un rinnovo, senza che Mediaset e Discovery si proponessero. Di primo acchito il tutto sembra una scelta intelligente in cui vincono sia lo sport che la musica, ma. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Con le nuove date Sanremo 2026 non perderà il pubblico che ama sport e musica, ma rischia di giocarsi un'altra importante community

Nella prima delle due date sold out all'Unipol Forum, Irama forte del suo posizionamento a Sanremo ha conquistato Milano con la sua forza travolgente. - Irama, forte del suo successo a Sanremo, ha conquistato Milano con un'esibizione travolgente e una produzione spettacolare.

