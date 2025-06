Con l' auto contro un albero | morto Probabilmente un malore | il decesso prima dell' impatto

Un dramma improvviso scuote la tranquilla Oria: un uomo di 76 anni perde la vita in un tragico incidente. Probabilmente vittima di un malore, il suo veicolo si schianta contro un albero d’ulivo dopo essere uscito di strada. Un triste esempio di quanto la salute possa influenzare eventi inaspettati e tragici. La comunità si stringe nel dolore, chiedendosi come prevenire tragedie simili in futuro.

Finisce con l'auto contro un albero d'ulivo, dopo esser andato fuori strada: è morto così un 76enne di Oria, in provincia di Brindisi. E' accaduto attorno alle 15 di oggi,. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Con l'auto contro un albero: morto. Probabilmente un malore: il decesso prima dell'impatto

In questa notizia si parla di: auto - albero - morto - probabilmente

Si schianta contro un albero e l'auto gira su se stessa - Un drammatico incidente ha sconvolto la viabilitĂ sulla strada regionale 353, coinvolgendo una donna al volante di una Peugeot 206.

Approfondimenti da altre fonti

Auto contro albero, morti tre giovani nel Brindisino; Incidente sul lungolago. Auto contro un albero: muore donna di 67 anni; MUORE A 23 ANNI DOPO LO SCONTRO CONTRO IL PINO SULLA LITORANEA.

Marmirolo, si schianta in auto contro un albero e finisce in un fosso: muore a 28 anni Andrea Gola - Grave la passeggera che era con lui, trasportata in eliambulanza all’ospedale di Brescia ...

Perde il controllo dell'auto, si schianta contro un albero e finisce nel fosso: 29enne veronese muore sul colpo. In fin di vita la passeggera - Perde il controllo dell'auto, si schianta contro un albero e finisce nel fosso: 29enne residente nel veronese muore sul colpo.

Auto finisce contro un albero e si ribalta sull'Ardeatina: un morto e 4 feriti gravi - Un'auto è andata a sbattere contro un albero e, poi, si è ribaltata, provocando la morte di un uomo, mentre gli altri quattro passeggeri sono rimasti feriti in modo grave.