Con la coca in tasca e senza patente nell’auto a noleggio lungo le vie di borgo Rivo | arrestati

Nel cuore di Borgo Rivo, due pregiudicati romani sono stati arrestati dai Carabinieri mentre si aggiravano con la coca in tasca e senza patente a bordo di un’auto a noleggio. Un intervento tempestivo che mette in luce l’impegno delle forze dell’ordine nel presidio della sicurezza. La vicenda dimostra come la preventiva attività di controllo possa fare la differenza nel contrasto allo spaccio e alla criminalità locale.

Nel pomeriggio di sabato scorso, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Terni hanno tratto in arresto, per concorso in detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, due pregiudicati romani, rispettivamente di 47 e 46 anni. Nel corso di un servizio di pattuglia, i.

