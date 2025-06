Con la coca in tasca e senza patente nell’auto a noleggio lungo le vie di borgo Rivo | arrestati

Con la coca in tasca e senza patente, due pregiudicati romani sono stati arrestati nel cuore di Borgo Rivo. Nel pomeriggio di sabato scorso, i carabinieri di Terni hanno intercettato i sospetti durante un servizio di pattuglia, scoprendo un inquietante giro di droga e illegalità che ha portato all’arresto dei protagonisti. Una vicenda che mette in luce come il rispetto della legge sia l’unico cammino possibile per la sicurezza di tutti.

Nel pomeriggio di sabato scorso, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Terni hanno tratto in arresto, per concorso in detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, due pregiudicati romani, rispettivamente di 47 e 46 anni. Nel corso di un servizio di pattuglia, i.

