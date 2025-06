Con il grande caldo tornano i bollini rossi in Italia venerdì le prime tre città

Con l’arrivo del grande caldo, l’Italia si prepara a vivere giornate intense e torride. Venerdì 23 giugno, tre città si distinguono con i bollini rossi, simbolo di temperature estreme: Bolzano, Campobasso e Perugia. Altre otto località si attestano con il spiccano con il bollino arancione, segnale di attenzione e precauzioni da adottare. È il momento di scoprire come affrontare al meglio questa ondata di caldo senza rischi.

Il 13 giugno le temperature più alte si registreranno a Bolzano, Campobasso e Perugia. Bollino arancione in altre otto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Con il grande caldo tornano i bollini rossi in Italia, venerdì le prime tre città

Con il grande caldo tornano i bollini rossi in Italia, venerdì le prime tre città - Il 13 giugno le temperature più alte si registreranno in tre centri: Bolzano, Campobasso e Perugia.