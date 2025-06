Con il Festival del Sole la città si tinge di sport e spettacolo attesi 1.800 atleti e 15 nazioni partecipanti

Paese, pronti a vivere una settimana all’insegna di sport, emozioni e divertimento. Il Festival del Sole trasforma Riccione in un palcoscenico di energia, allegria e competizione, coinvolgendo tutta la comunità e creando ricordi indimenticabili. Non perdere l'occasione di essere parte di questa straordinaria festa estiva che unisce culture, passioni e sogni sotto il sole dell’Adriatico. La magia sta per iniziare!

Il Festival del Sole è pronto a illuminare ancora una volta l’estate di Riccione con la sua inconfondibile energia. La 18esima edizione, in programma da domenica 29 giugno a venerdì 4 luglio, porterà nella Perla verde dell’Adriatico oltre 1.800 atleti, suddivisi in 70 squadre provenienti da 15. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Con il "Festival del Sole" la città si tinge di sport e spettacolo, attesi 1.800 atleti e 15 nazioni partecipanti

