Con il bando Start Up Now contributi e servizi per le nuove imprese novaresi

Se sogni di avviare la tua impresa e farla crescere nel cuore della provincia di Novara, il bando "Start Up Now" è l’opportunità che fa per te. La Fondazione Novara Sviluppo investe su idee innovative e start-up promettenti, offrendo contributi e servizi dedicati. Non perdere questa occasione unica: scopri come trasformare la tua visione in realtà e contribuire allo sviluppo economico locale. Il futuro delle tue idee inizia qui!

La Fondazione Novara Sviluppo lancia ufficialmente l'edizione 2025 del bando "Start Up Now", l'iniziativa che da oltre dieci anni sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove imprese sul territorio della provincia di Novara. Un'opportunità concreta rivolta ad aspiranti imprenditori e aziende. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Con il bando "Start Up Now" contributi e servizi per le nuove imprese novaresi

Approfondimenti da altre fonti

Con il bando Start Up Now contributi e servizi per le nuove imprese novaresi; Varese Bando Startup Contributi 50% fino a 8.000 euro per l'avvio di nuove imprese; Start Up: contributi per avvio nuove imprese giovanili a Varese.

Con il bando "Start Up Now" contributi e servizi per le nuove imprese novaresi - Lanciata da Fondazione Novara Sviluppo l'edizione 2025 del bando che da oltre 10 anni sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove imprese sul territorio della provincia ...