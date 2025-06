Con i soldi evasi al fisco comprano immobili e latifondi

Dietro a facciate di successo e patrimoni impressionanti si nascondevano pratiche illecite che hanno alimentato un giro di affari illegali. Due coniugi romeni, già noti alle autorità , avevano trasformato l’evasione fiscale in un vero e proprio business immobiliare nell’alta padovana. La loro storia mette in luce quanto possa essere pericoloso il connubio tra legalità e illegalità . Ecco come si sviluppa una vicenda che rischia di sconvolgere l’intera comunità .

Due coniugi romeni erano riusciti a far fortuna in Italia, nello specifico nell'alta padovana. Peccato che i loro incassi fossero amplificati in maniera spropositata attraverso illeciti entrate legate all'evasione fiscale. Volti noti alle forze dell'ordine per reati specifici registrati nel 2015. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Con i soldi evasi al fisco comprano immobili e latifondi

