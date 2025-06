Con 55mila euro in valigia tenta di prendere un volo per Barcellona | la finanza lo scopre e ne sequestra 32mila

Un tentativo audace e rischioso: con 55mila euro in contanti nascosti nella valigia, un uomo sperava di volare a Barcellona senza destare sospetti. Tuttavia, la Guardia di Finanza delle Marche ha intercettato il suo piano, sequestrando 32mila euro. Questa vicenda mette in luce l’importanza dei controlli e delle norme anti-riciclaggio, evidenziando come anche i viaggi più semplici possano riservare sorprese...

ANCONA - Voleva raggiungere Barcellona con oltre 55mila euro in contanti, nascosti nel bagaglio a mano, ma è stato fermato all’aeroporto delle Marche e parte della somma è finita sotto sequestro. Un cittadino straniero è stato intercettato nel terminal partenze dalla Guardia di Finanza della. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Con 55mila euro in valigia tenta di prendere un volo per Barcellona: la finanza lo scopre e ne sequestra 32mila

