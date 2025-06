Con 254 eventi torna Art Night la lunga notte dell’arte veneziana | VIDEO

Venezia si prepara a risplendere ancora una volta con Art Night, l’evento che trasforma la città in un palcoscenico di creatività e cultura. Con 254 eventi, questa quattordicesima edizione promette una notte indimenticabile all’insegna dell’arte e dell’innovazione. Mettetevi comodi e scoprite come Venezia si riconquista il suo ruolo di capitale artistica, lasciandosi avvolgere dal magico blu di Art Night. La lunga notte dell’arte sta per iniziare!

Venezia torna a tingersi del blu di Art Night. È iniziato il conto alla rovescia per la quattordicesima edizione della lunga notte dell’arte veneziana, organizzata dall’Università Ca’ Foscari Venezia, in collaborazione con il Comune di Venezia e il patrocinio della Regione del Veneto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Con 254 eventi torna "Art Night", la lunga notte dell’arte veneziana | VIDEO

In questa notizia si parla di: torna - night - lunga - notte

M. night shyamalan torna con il suo miglior film degli ultimi 20 anni in streaming - M. Night Shyamalan è tornato a sorprendere con "Split", il suo miglior film degli ultimi 20 anni, ora disponibile in streaming! Questa pellicola avvincente non solo ha incassato un successo clamoroso, ma fa parte di un universo narrativo intrigante che sfida i confini del thriller psicologico.

Cosa riportano altre fonti

Torna Art Night, la notte dell’arte veneziana; Torna Art Night, la notte dell'arte veneziana. L'assessore Mar alla presentazione dell'evento; Dal Duomo ad Arona di notte: torna a “Bike night”.

Torna in tutta italia la lunga notte delle chiese, serata di arte e spiritualità nei luoghi sacri - In Italia la lunga notte delle chiese 2025 coinvolge oltre 220 luoghi sacri in più di 150 diocesi, offrendo musica, arte e riflessione per celebrare dieci anni di accoglienza e spiritualità condivisa.

"Abbracciami", torna anche in Piemonte la Lunga notte delle chiese - Oltre 50 iniziative in tutta la regione per l'idea nata a Belluno e giunta alla decima edizione.

L'iniziativa. Concerti, visite guidate, letture: torna la «lunga notte delle chiese» - Torna “La lunga notte delle chiese”, alias la notte bianca delle chiese: iniziativa avviata nel 2016 dall’associazione di promozione sociale “BellunoLaNotte” sulla scia della “Lange ...