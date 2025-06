Compleanno piccante per la tennista | quell’abito è trasparente

Un compleanno piccante per la tennista più sexy e chiacchierata del web! Con un abito trasparente che ha fatto impazzire social e fan, dimostra ancora una volta come il tennis non sia solo sport, ma anche spettacolo. Dalla reginetta dei social alle campionesse sul campo, il mondo del tennis è un concentrato di talento e fascino. E in questo mondo, una cosa è certa: la passione non conosce limiti—e il divertimento nemmeno.

Compleanno a luci rosse per la splendida tennista e reginetta dei social network: l’abito è trasparente e si vede tutto, social in tilt. Su una cosa, in linea di massima, dovremmo essere tutti d’accordo. Che non c’è sport al mondo, cioè, che possa annoverare lo stesso numero di atlete pazzesche che ha il tennis. Tanto nel circuito maggiore quanto in quello minore, sia nella categoria del singolare che in quella del doppio, ci sono campionesse o aspiranti tali dalla bellezza mozzafiato. (Instagram) – Ilveggente.it Potremmo citare, per fare qualche esempio, Aryna Sabalenka, Paula Badosa, Anna Kalinskaya e Ana Potapova, ma limitarci a loro non renderebbe giustizia a tutte le tenniste che, pur essendo meno famose delle celebrità appena citate, non hanno davvero nulla da invidiare a chi sta avanti in termini di classifica. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Compleanno piccante per la tennista: quell’abito è trasparente

Ne parlano su altre fonti

Melissa Satta osa col vestito a rete di cristalli (che rivela la lingerie); Valentina Vignali, l’abito è trasparente proprio nei punti giusti: i follower vanno in tilt.

Kate Moss, stupenda cinquantenne, il look del compleanno tutto trasparenze - Infatti la modella ha indossato un abito trasparente, che mostrava il suo fisico perfetto, anche a cinquant’anni.

Storia del celebre abito trasparente di Kate Moss (che ora andrà all'asta) - Storicamente l'abito trasparente di Kate Moss fa il suo ingresso nel mondo nel 1993 ma rispondeva a un desiderio atavico di qualunque ragazza senza seno di mostrarsi audacemente nel suo candore ...