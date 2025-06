Como venditore abusivo di cappelli aggredisce gli agenti sul lungolago | fermato e denunciato

Nel cuore di Como, un venditore abusivo di cappelli ha aggredito gli agenti durante un'operazione di routine sul lungolago. La scena, intensa e imprevista, ha portato al suo immediato fermo e denuncia, sottolineando l'importanza del rispetto delle regole in zone di grande afflusso turistico. Questa vicenda dimostra come le autorità siano impegnate a tutelare la legalità e la sicurezza del patrimonio cittadino, garantendo un ambiente più sicuro per tutti.

Nel primo pomeriggio di martedì 10 giugno 2025, intorno alle 13:30, un’operazione della polizia locale di Como ha portato al fermo di un venditore abusivo in zona Lungo Lario Trieste – piazza Cavour, una delle aree più frequentate dai turisti. Gli agenti dell’Unità Operativa Interventi sul. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Como, venditore abusivo di cappelli aggredisce gli agenti sul lungolago: fermato e denunciato

