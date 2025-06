Como senza frontiere manifestazione a Porta Torre per Gaza

Una manifestazione a Porta Torre di Como ha visto un fervente gruppo di attivisti di Como Senza Frontiere scendere in piazza per Gaza, denunciando l'orrore causato dal governo israeliano in Palestina. Questa mobilitazione si inserisce in un contesto più ampio di solidarietà e denuncia, mettendo in luce le radici profonde delle pratiche colonialiste e militari che segnano la vicenda palestinese, ben oltre il recente 7 ottobre 2023.

Nuova vicinanza di un gruppo di attivisti di Como senza frontiere contro l'orrore perpetrato dal governo israeliano in Palestina.  "Nelle vicende del popolo palestinese – che certo non sono iniziate il 7 ottobre 2023 – si evidenziano gli esiti delle pratiche colonialiste, delle logiche militari. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Como senza frontiere, manifestazione a Porta Torre per Gaza

