Comincia la stagione Atp su erba Sinner annuncia | Giocherò ad Halle Ma non ci saranno Alcaraz e Musetti

La stagione ATP su erba prende il via, e Jannik Sinner si prepara a scaldare i motori ad Halle, annunciando con entusiasmo la sua partecipazione. Dopo una parentesi di relax con la famiglia, il talento italiano torna in campo per affinare la forma in vista di Wimbledon. Con un occhio rivolto al futuro, Sinner promette emozioni e spettacolo: la gara sta per ricominciare, e il sipario si apre su un’estate all’insegna del tennis di alto livello.

Qualche giorno di tranquillitĂ e relax in famiglia, poi si riparte da Halle. “Ci vediamo la prossima settimana, ciao ciao”. Ad annunciare la sua presenza tramite i canali ufficiali del torneo su erba è Jannik Sinner, reduce dalla finale spettacolare persa contro Carlos Alcaraz al Roland Garros in cinque set. Si tratta del primo torneo di preparazione in vista di Wimbledon, in programma dal 30 giugno. Nella passata edizione Sinner sconfisse l’amico Hubert Hurkacz con un doppio 7-6 in finale, vincendo il quarto torneo stagionale. Quest’anno l’italiano ha trionfato soltanto agli Australian Open in finale contro Zverev, ma da febbraio a maggio ha dovuto scontare una squalifica per il caso Clostebol. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Comincia la stagione Atp su erba, Sinner annuncia: “Giocherò ad Halle”. Ma non ci saranno Alcaraz e Musetti

Teste di serie AL MOMENTO dei 500 su erba HALLE 1 #Sinner 2 Zverev 3 Medvedev 4 Rublev 5 Cerundolo 6 Humbert 7 Machac 8 Khachanov QUEEN'S 1 Alcaraz 2 Draper 3 #Musetti 4 Fritz 5 Paul

