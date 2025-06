COMICON Bergamo 2025 | ritorna il festival internazionale della cultura pop più atteso del Nord Italia

Preparati a immergerti nel cuore della cultura pop! Dal 20 al 22 giugno, COMICON Bergamo 2025 torna con la sua terza edizione, portando il meglio del fumetto internazionale tra mostre, ospiti d’eccezione e programmi diffusi fino a Brescia e Milano. Un festival imperdibile per gli appassionati e i curiosi, che celebra icone come Tanino Liberatore e Thomas Taylor. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica nel panorama del Nord Italia!

Dal 20 al 22 giugno torna COMICON Bergamo, terza edizione del festival internazionale dedicato alla cultura pop. Oltre 7 mostre celebrano fumettisti e illustratori iconici, da Tanino Liberatore a Thomas Taylor, mentre un vivace programma OFF invade anche Milano e Brescia. Tra ospiti di rilievo internazionale e appuntamenti imperdibili, il festival promette un'immersione multisensoriale tra segni, colori e storie.

COMICON Bergamo 2025: la star di Breaking Bad Giancarlo Esposito super ospite dell'edizione - Non perdere la terza edizione di COMICON Bergamo 2025, l’evento imperdibile dedicato alla cultura pop! Quest’anno, sarà ospite speciale Giancarlo Esposito, il celebre attore di Breaking Bad e The Mandalorian, che ha recentemente conquistato anche il Marvel Cinematic Universe.

