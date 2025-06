Come sopravvivere tra ansia climatica e negazionismo a Forlì la presentazione di Ripensare l' Antropocene

In un mondo sempre più sconvolto dall’ansia climatica e dal negazionismo, trovare la strada giusta per agire senza sentirsi sopraffatti è fondamentale. A Forlì236, le autrici di "Ripensare l'Antropocene" – Paola Govoni, Maria Giovanna Belcastro, Alessandra Bonoli e altre – ci guideranno in un percorso di consapevolezza e speranza, mostrando come affrontare il surriscaldamento terrestre e i conflitti geopolitici con equilibrio e determinazione. Come possiamo cambiare, partendo da noi?

Come affrontare il surriscaldamento terrestre e geopolitico senza cedere a indifferenza, negazionismo o ansia climatica? Risponderanno a questo quesito le autrici del libro "Ripensare l'Antropocene - Oltre natura e cultura", scritto da Paola Govoni, Maria Giovanna Belcastro, Alessandra Bonoli e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Come sopravvivere tra ansia climatica e negazionismo, a Forlì la presentazione di "Ripensare l'Antropocene"

Altre fonti ne stanno dando notizia

Come sopravvivere tra ansia climatica e negazionismo, a Forlì la presentazione di Ripensare l'Antropocene; Incontro Fidapa Forlì con quattro prof. dell’UniBo sul riscaldamento terrestre e geopolitico; Eco-ansia nuovo Covid? Cosa c’è dietro? Il prof. Battaglia: “Lo schifoso mercato dei miliardi di euro della transizione energetica”. E su negazionismo climatico, Bonelli, Giuliacci, Giambruno e tedeschi….

Crisi climatica. Consulcesi: “Contro negazionismo ed eco-ansia più formazione a medici e psicologi e azioni concrete per i cittadini” - Lo psicologo: “Se tra la popolazione più adulta la preoccupazione per il clima tende a manifestarsi in una sorta di negazionismo ...

Cos'è l'eco-ansia, come riconoscerla e come affrontarla - 97% e si continua a mettere sullo stesso piano scienziati e opinionisti, che scienziati non sono, alimentando così il negazionismo, la ...

Cambiamento climatico, negazionismo e patriarcato - Negli anni è stata la politica per prima a prestare il fianco al negazionismo, per esempio quando Donald Trump affermava pubblicamente di non credere al cambiamento climatico antropogenico ...