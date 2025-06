Come si è vestita Noemi Bocchi per la Cresima della figlia Sofia

Noemi Bocchi ha scelto un'elegante mise floreale per celebrare la Cresima della figlia Sofia, trasformando l’evento in un'occasione di stile e raffinatezza. Con dettagli delicati e un tocco di freschezza, la modella ha dimostrato ancora una volta come la bellezza si unisca alla sobrietà nelle occasioni speciali. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli del suo look impeccabile.

Noemi Bocchi ha scelto un look floreale per la festa organizzata per la primogenita Sofia, nel giorno della sua Cresima. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Un party fiabesco organizzato nella suggestiva cornice offerta dalla terrazza dell’hotel Bulgari a Roma è quello che Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti, ha organizzato per festeggiare il giorno della cresima di Sofia, la sua primogenita. Assenti Chanel Partecipa alla discussione

