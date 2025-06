Come seguire il Mondiale per Club su Mediaset

Il Mondiale per Club 2025 sta per partire negli Stati Uniti, e gli appassionati italiani potranno seguirlo con entusiasmo! Con ben 63 partite in diretta, DAZN offre l’intera copertura, ma Mediaset si prepara a fare la sua parte: grazie all’accordo di sublicenza, trasmetterà in chiaro una partita al giorno tra le più interessanti. Non perderti questa occasione di vivere il calcio globale senza abbonamenti!

Al via il Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio 2025. E’ la 21° edizione, la prima con il nuovo formato a 32 squadre, tra cui le italiane Inter e Juventus. In Italia si potranno seguire tutte le 63 partite live su DAZN, mentre per i non abbonati scende in campo Mediaset. Grazie all’accordo di sublicenza, la TV di Pier Silvio Berlusconi garantirà una partita al giorno in chiaro tra le migliori in programma nella fascia serale. I match saranno trasmessi su Canale 5 e Italia 1, oltre che in streaming sul sito di Sport Mediaset. Le partite in chiaro della prima fase. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Come seguire il Mondiale per Club su Mediaset

In questa notizia si parla di: seguire - mondiale - club - mediaset

Giornata mondiale della salute digestiva: “Il tumore al colon è il secondo per frequenza e mortalità. Ecco le regole d’oro da seguire”. I consigli dell’esperto - In occasione della Giornata Mondiale della Salute Digestiva, scopriamo come prendere cura del nostro apparato digerente, considerato un vero e proprio secondo cervello.

Siete pronti per il Mondiale per Club? Dal 14 giugno #Italia1 si colora di calcio e spettacolo ? Ogni giorno ci saranno tre edizioni di #SportMediaset alle 13.15, alle 17.55 e in seconda serata e, inoltre, Monica Bertini e Benedetta Radaelli vi aspettano dall Partecipa alla discussione

Mondiale per Club 2025 negli Stati Uniti: dove vederlo gratis in chiaro, tv e streaming. La programmazione di Dazn e Mediaset per le sfide di Inter e Juventus Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mondiale per Club 2025, programma, orari e canali delle partite trasmesse su Mediaset; Mondiale per Club 2025, quali partite trasmette Mediaset: l'elenco completo; Mondiale per Club 2025: tutti i gironi e il calendario completo.

Mondiale per Club 2025: dove vederlo gratis in tv e streaming - La programmazione di Dazn e Mediaset per le sfide di Inter e Juventus Mondiale per Club 2025 negli Stati Uniti: ...