Come prendersi cura di se stessi l' incontro con i farmacisti Francesco Garruba e Eugenio Genesi

Venerdì 13 giugno, il Mercato Coperto di Forlì si trasforma in un palcoscenico dedicato alla cura di sé, grazie all’evento con i farmacisti Eugenio Genesi e Francesco Garruba. Due professionisti apprezzati sui social, pronti a condividere suggerimenti pratici e approfondimenti per migliorare il benessere quotidiano. Un’occasione unica per scoprire come prendersi cura di sé con competenza e passione, perché la salute inizia proprio da qui.

Venerdì 13 giugno il Mercato Coperto di Forlì ospita due farmacisti ormai noti al pubblico di Instagram: Eugenio Genesi, farmacista a Forlì e Francesco Garruba, farmacista di Longiano. I due nel 2020 hanno fondato la pagina social "In caso di" attraverso cui giorno dopo giorno hanno dato consigli.

