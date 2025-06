Come orientarsi tra referendum crisi di sistema e ruolo dei cattolici La riflessione di Chiapello

In un panorama politico complesso come quello della Seconda Repubblica, tra crisi di sistema e il ruolo dei cattolici, Chiapello ci invita a riflettere sulle fondamenta che regolano la partecipazione democratica: Costituzione, rappresentanza e il rapporto con il popolo. Questi elementi non sono solo teorici, ma chiavi essenziali per comprendere il fallimento dei referendum recenti sui temi del lavoro e della cittadinanza. Ma allora, quale sarà la direzione futura?

Dinamiche della politica italiana nella sedicente Seconda Repubblica: rientra in quest’ambito il fallimento dei referendum ultimi sui temi del lavoro e della cittadinanza o, meglio, che avrebbero dovuto riguardare queste tematiche. Ci sono, però, tre questioni più generali che, forse, serve osservare a monte con attenzione, ossia la Costituzione, la partecipazionerappresentanza, il popolo e che sono utili per ragionare di una quarta a valle, il sistema politico. Sulla Carta non si può non notare che l’attacco di queste settimana ad essa e ai meccanismi di funzionamento della democrazia in essa contenuti sono stati molti. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Come orientarsi tra referendum, crisi di sistema e ruolo dei cattolici. La riflessione di Chiapello

