Com’è morto Enrico Berlinguer? Gli ultimi drammatici momenti del leader PCI commossero l’Italia

Il 7 giugno 1984, durante un comizio a Padova, l’Italia assistette ai primi segnali di un malore che avrebbe cambiato per sempre la storia politica del Paese. Enrico Berlinguer, leader carismatico del PCI, affrontò quell’evento con la dignità di sempre, ma pochi giorni dopo, il 11 giugno, ci lasciò. La sua scomparsa segnò la fine di un'epoca, lasciando un vuoto difficile da colmare. Scopriamo insieme gli ultimi drammatici momenti di un uomo che ha segnato un’intera generazione.

L’11 giugno 1984 Enrico Berlinguer si spegne dopo quattro giorni da un ictus lasciando un’intera generazione attonita. Al di là di qualsiasi credo politico, infatti, è indubbio che il vuoto lasciato da quest’uomo, colto, dedito alla sua missione e dotato di una visione moderna, è stato ed è, ancora oggi, incolmabile. A fermarlo, come anticipato, è stato un ictus. I primi segnali iniziano a manifestarsi durante il comizio del 7 giugno tenutosi a Padova in Piazza della Frutta. A dimostrato ci sono alcuni filmati di repertorio in cui si vede chiaramente come Berlinguer inizi ad accusare un malore. 🔗 Leggi su Cultweb.it