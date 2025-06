Come leggere davvero il meteo l’incontro ad Agrofutura

Hai mai preso una previsione meteo alla lettera solo per scoprire un acquazzone inaspettato? Durante Agrofutura a Firenze, il 11 giugno 2025, esperti come Gaetano Genovese e Bernardo Gozzini hanno svelato come interpretare correttamente le previsioni per non lasciarsi sorprendere. Per capire davvero il meteo e pianificare al meglio le tue giornate, è fondamentale leggere tra le righe delle previsioni. Continua a leggere per scoprire i segreti di una lettura meteorologica efficace.

Firenze, 11 giugno 2025 - Capita di aprire l’app meteo, vedere il simbolo del sole e uscire tranquilli. salvo poi trovarsi sotto l’acqua. Ma non è colpa del meteo: è colpa nostra, che leggiamo le previsioni nel modo sbagliato. Si è parlato anche di questo durante l’incontro ‘ Meteomania ’ nell’ambito della seconda giornata di Agrofutura, con due esperti d’eccezione: Gaetano Genovese, meteorologo di 3BMeteo, e Bernardo Gozzini, amministratore unico del Consorzio LaMMA. Gli errori più comuni: troppa fretta e poca visione d’insieme “Il primo errore – spiegano gli esperti – è guardare solo la previsione geolocalizzata, limitandosi al punto esatto in cui ci si trova”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Come leggere davvero il meteo, l’incontro ad Agrofutura

Cosa riportano altre fonti

Come leggere davvero il meteo, l’incontro ad Agrofutura.

Mare di giugno caldo come ad agosto, in città 7 gradi in più, previsioni incerte: Agrofutura, il punto meteo con gli esperti - L’appuntamento con Bernardo Gozzini, amministratore unico del consorzio Lamma, e Gaetano Genovese, meteorologo di 3Bmeteo ...

L’esperto di 3B meteo ad Agrofutura: “+1,6 gradi negli ultimi 150 anni, cambiano le colture in tutta Europa” - azienda leader nelle previsioni del tempo, intervistato durante Agrofutura all’interno di una calda Casa Carlino.