Come ho scoperto di avere le corna Massimo Bossetti la confessione sulla moglie a Belve Crime

Il caso di Yara Gambirasio ha sconvolto l’Italia, ma c’è un retroscena ancora più sorprendente che riguarda Massimo Bossetti e una confessione sulla moglie, rivelata a Belve Crime. In questa vicenda intricata, tra misteri e rivelazioni, emergono dettagli inaspettati che cambiano la prospettiva sull’intera storia. Scopriamo insieme come, tra accuse e verità nascoste, si sia giunti a un punto di svolta che ha lasciato tutti senza parole.

Nel pomeriggio del 26 novembre 2010, Yara Gambirasio, una ragazza di appena 13 anni, scomparve nel nulla a Brembate di Sopra, un tranquillo comune della provincia di Bergamo. Quel venerdì pomeriggio era uscita per andare in palestra, ma non fece mai ritorno a casa. Le ricerche iniziarono subito, mobilitando centinaia di volontari e forze dell'ordine, mentre l'Italia intera tratteneva il fiato. Per settimane, di Yara non si ebbero più notizie, fino al ritrovamento del suo corpo, tre mesi dopo, in un campo aperto a Chignolo d'Isola. Il cadavere mostrava segni evidenti di violenza, ma nessuna violenza sessuale: un dettaglio che avrebbe complicato le ipotesi sul movente.