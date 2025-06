Come ha fatto l' Uzbekistan a qualificarsi ai Mondiali di calcio

L’Uzbekistan ha raggiunto un traguardo storico: la qualificazione ai Mondiali di calcio, un risultato incredibile per una nazione nata nel 1991. Ma come hanno fatto i “Lupi Bianchi” a conquistare questo obiettivo? Attraverso un mix di passione, strategia tattica e crescita del calcio locale, hanno saputo superare le aspettative e scrivere una nuova pagina nella loro storia sportiva. La loro vittoria è diventata un simbolo di orgoglio e speranza per tutto il paese.

AGI - La settimana scorsa le vie di Tashkent e Samarcanda si sono riempite di bandiere blu, bianche e verdi. Musica, cori, balli tradizionali. La gente è scesa in strada per festeggiare un risultato che per l'Uzbekistan è una novità: la qualificazione ai Mondiali di calcio, la prima nella loro breve storia, nata nel 1991. Non è solo un traguardo personale. I “Lupi Bianchi” sono diventati la prima nazionale dell'Asia centrale a staccare un biglietto così importante. È vero, da quando il numero delle nazioni ammesse alle finali è passato da 32 a 48, era probabile che si aggiungessero nomi insoliti e qualche debuttante, ma questo non sminuisce l'impresa degli uzbeki visto che, stavolta, la nazionale sarebbe riuscita a qualificarsi anche se il formato fosse stato lo stesso dell'edizione in Qatar. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Come ha fatto l'Uzbekistan a qualificarsi ai Mondiali di calcio

Un sogno che diventa realtà: l'Uzbekistan si qualifica per i Mondiali 2026, un traguardo storico che segna un nuovo capitolo nel calcio nazionale.

#Uzbekistan qualificato per la prima volta ai Mondiali di calcio. Mai una nazionale di un Paese "double-landlocked" (ovvero senza sbocchi sul mare e confinante con Paesi senza sbocchi sul mare) aveva guadagnato l'accesso a una Coppa del Mondo. #W Partecipa alla discussione

