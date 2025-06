Come difendersi dalle truffe | i consigli dei carabinieri all' incontro organizzato da Adiconsum

Se vuoi proteggerti dalle truffe, ascolta i preziosi consigli dei Carabinieri all'incontro organizzato da Adiconsum: prevenzione, informazione e diffidenza sono le parole chiave. Non fidarti ciecamente: riconoscere i segnali di allarme è il primo passo per difendersi e restare al sicuro. In un mondo in cui i criminali affinano continuamente le loro tecniche, conoscere i rischi diventa fondamentale per evitare di cadere vittima di truffe sempre più astute. Ecco come fare...

Parola d'ordine: prevenzione. Ma anche informazione e diffidenza: non fidarsi è il primo passo verso la consapevolezza per evitare di cadere vittime di un tentativo di truffa ad opera di delinquenti sempre più agguerriti e che mettono in atto tecniche sempre più raffinate. Questi i punti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Come difendersi dalle truffe: i consigli dei carabinieri all'incontro organizzato da Adiconsum

In questa notizia si parla di: difendersi - truffe - consigli - carabinieri

Truffe via e-mail, come riconoscere la Bec e difendersi - (?? Campo content non trovato)

Non solo stand e dimostrazioni, ma anche prevenzione e confronto con i Carabinieri al Villaggio Arma. Un incontro per analizzare insieme il pericoloso fenomeno delle truffe in danno dei categorie più fragili e dare consigli per riconoscerle e difendersi. Ospite Partecipa alla discussione

I Carabinieri di Bereguardo e la Polizia Locale incontrano la cittadinanza "Consigli utili per difendersi dalle truffe". È l'occasione per incontrare le Forze dell'Ordine e confrontarsi con loro su un tema sempre di attualità . L'appuntamento è in Sala Consiliare, pres Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Come difendersi dalle truffe: i consigli dei carabinieri all'incontro organizzato da Adiconsum; Truffe telefoniche: anche a Mattinata diversi tentativi. I consigli dei Carabinieri per difendersi; Truffe agli anziani, come difendersi: i consigli dei carabinieri.

Pezze di Greco: i Carabinieri incontrano gli anziani per prevenire le truffe - Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Pezze di Greco, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione e repressione dei reati concernenti le truffe agli anziani, hanno effettuato mirati s ...

‘Non farti rubare l’estate’. La Cisl contro le truffe - Incontro con i carabinieri per sensibilizzare i cittadini contro i raggiri "Fragili e anziani nel mirino, mai fidarsi delle apparenze e chiamare il 112" .