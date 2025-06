Colto da un malore durante l' escursione in Val Grande | salvato dal Soccorso alpino

Un'avventura in Val Grande si trasforma in un'emozionante corsa contro il tempo: un escursionista colto da malore, salvato grazie all'intervento tempestivo del Soccorso alpino. La natura selvaggia e imprevedibile richiede sempre attenzione e prontezza di risposta. Ancora una volta, i soccorritori dimostrano quanto siano fondamentali per la sicurezza di chi ama esplorare queste meraviglie. La loro dedizione garantisce che nessuno si perda in questo angolo di paradiso.

Un altro intervento dei soccorsi in Val Grande, questa volta nella giornata di oggi, mercoledì 11 giugno, dove una persona ha avuto un malore durante l'escursione nella zona dell'Arca. L'escursionista si trovava con altre tre persone. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino, con. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Colto da un malore durante l'escursione in Val Grande: salvato dal Soccorso alpino

