Colpo Napoli come McTominay | Manna si vuole regalare il bis

Il calciomercato del Napoli è ormai in piena fermento, con Manna già all’opera per regalare a Conte un rinforzo di peso, paragonabile a McTominay. Dopo l’arrivo ufficiale di Kevin De Bruyne, la squadra azzurra punta a sorprendere ancora, puntando su un altro colpo dalla Premier League. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, Carlos Soler è nel mirino: un’operazione che potrebbe scrivere una nuova pagina di successi.

Carlos Soler, il profilo seguito dagli azzurri . Carlos Soler, classe 1997, è un centrocampista completo, duttile e dotato di ottima tecnica. Cresciuto nel Valencia, ha collezionato più di 180 presenze nella Liga prima di approdare al PSG nel 2022.

