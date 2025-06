Colpo Inter non solo Bonny | regalo da 30 milioni per Chivu

Dopo la dolorosa sconfitta in Champions League e il divorzio da Inzaghi, l'Inter si prepara a rinnovarsi con decisione. Non solo Bonny, ma anche un altro grande colpo di mercato: un regalo da 30 milioni per Chivu, simbolo di un nuovo ciclo che mira a rinvigorire la squadra e tornare ai vertici del calcio internazionale. È il momento di guardare avanti: la nuova Inter sta prendendo forma.

In casa Inter, oltre a Bonny, si vuole chiudere per un altro giocatore. Dopo la finale di Champions League persa con il risultato roboante di 5-0 contro il PSG di Luis Enrique, di fatto, in casa Inter ci sono stati dei profondi cambiamenti. Il primo, ovviamente, è stato il divorzio con Simone Inzaghi, il quale ha ceduto alla ricchissima offerta dell'Al-Hilal. Al suo posto, dopo i vari tentativi per Cesc Fabregas, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno scelto Cristian Chivu come nuova guida tecnica dell'Inter. Questa scelta, ovviamente, ha spiazzato un po' tutti, considerando il fatto che porta con sé una fortissima dose di rischio.

L'Inter vuole fare il primo regalo a Christian Chivu! Bonny obiettivo numero 1, c'è già una trattativa avanzata

