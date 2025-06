Colpo grosso in villa a Lugano | arrestata 27enne nel Bellinzonese

Un colpo grosso scuote il Canton Ticino: una 27enne ucraina, residente nel Bellinzonese, è stata arrestata per il furto con scasso avvenuto a Lugano. Il ministero pubblico e la polizia cantonale hanno svelato i dettagli di questa operazione, che mette in evidenza l’intensificarsi delle attività criminali nella regione. Ma cosa si nasconde dietro questo episodio? Scopriamolo insieme, analizzando i risvolti e le implicazioni di questa vicenda che tiene tutti con il fiato sospeso.

Il ministero pubblico e la polizia cantonale hanno comunicato l’arresto, avvenuto il 7 giugno 2025, di una donna di 27 anni, cittadina ucraina domiciliata nel Bellinzonese. La giovane è sospettata di aver partecipato a un furto con scasso avvenuto a inizio maggio all’interno di una villa a Lugano. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Colpo grosso in villa a Lugano: arrestata 27enne nel Bellinzonese

