Colpo al supermercato | arrestata una coppia per furto e utilizzo indebito di carta di credito

Una coppia di cittadini stranieri è stata arrestata dai Carabinieri di Arco per furto aggravato e utilizzo indebito di carte di pagamento, in seguito a un’azione tempestiva nata dalla denuncia di una pensionata. La vicenda mette in luce l’importanza di vigilare sui propri beni e il valore della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. Un episodio che sottolinea quanto sia fondamentale rimanere vigili e protetti.

Una coppia di cittadini stranieri, di 25 e 50 anni, è stata arrestata in flagranza dai Carabinieri di Arco con l'accusa di furto aggravato e utilizzo indebito di carte di pagamento. L'intervento è avvenuto a seguito di una rapida attività d'indagine scattata dopo la denuncia di una pensionata.

