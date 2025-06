Colorno auto finisce oltre l' argine del Po e si ribalta | conducente grave in elisoccorso al Maggiore

Un drammatico incidente a Mezzani scuote la comunità: un’auto finisce oltre l’argine del Po e si ribalta, lasciando il conducente gravemente ferito. L’intervento tempestivo dei soccorsi ha visto coinvolto anche un elicottero, che ha trasportato il ferito in condizioni critiche al maggiore. Le indagini sono in corso per chiarire le cause di questa tragica vicenda, mentre tutta la zona è sotto shock e attente a nuovi aggiornamenti.

Un grave incidente stradale si è verificato a Mezzani, lungo l'argine del Po, nella mattinata di mercoledì 11 giugno. Un'auto è finita oltre l'argine del Po e si è ribaltata. Le cause dell'incidente sono in corso di ricostruzione. Il conducente è rimasto gravemente ferito. L'allarme è scattato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Colorno, auto finisce oltre l'argine del Po e si ribalta: conducente grave, in elisoccorso al Maggiore

