Colombia sotto attacco | 24 attentati in poche ore causano almeno 7 morti e 28 feriti

La Colombia è travolta da un’ondata di violenza senza precedenti: 24 attentati in poche ore, sette vittime e numerosi feriti gravi. Questa escalation di attacchi coordinati con bombe e armi da fuoco sta scuotendo profondamente il Paese sudamericano, lasciando dietro di sé un segno indelebile di paura e incertezza. I criminali, secondo fonti locali, hanno preso di mira obiettivi strategici, alimentando un clima di tensione che richiede una risposta immediata e decisa per ristabilire la pace.

Un’incredibile ondata di violenza sta sconvolgendo la Colombia. Nel volgere di poche ore, il Paese sudamericano è stato scosso da una serie di 24 attacchi coordinati con bombe e armi da fuoco, che hanno causato almeno sette vittime. Attentati in cui, secondo un rapporto dell’Afp, sono rimaste ferite anche altre 28 persone, alcune delle quali verserebbero in condizioni drammatiche. I criminali, secondo quanto trapela dai media locali, hanno preso di mira Cali, la terza città per grandezza della Colombia, e diversi centri abitati limitrofi, attaccando posti di polizia, edifici comunali e obiettivi civili. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Colombia sotto attacco: 24 attentati in poche ore causano almeno 7 morti e 28 feriti

