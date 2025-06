Colombia attentati delle ex-Farc alle stazioni di polizia Procura | Vogliono destabilizzare il Paese

La pace in Colombia è minacciata da una serie di attacchi terroristici compiuti dalle ex Farc, che cercano di destabilizzare il fragile equilibrio raggiunto negli ultimi anni. Il 10 giugno, in Valle del Cauca, diverse esplosioni hanno causato vittime e feriti, colpendo stazioni di polizia e basi militari. Questi atti di violenza mettono a dura prova la volontà di consolidare la pace e la stabilità nel paese, evidenziando quanto sia ancora fragile il percorso verso la tranquillità.

Terrorismo e stragi spazzano via gli ultimi sforzi per la pace in Colombia. È successo il 10 giugno, in diverse località di Valle del Cauca, dove diciannove esplosioni hanno tolto la vita a oltre cinque persone e ferendone altre quaranta. Tra i bersagli le stazioni di polizia “Pailón” di Buenaventura e “Marroquín” di Cali la base dell’Armata nazionale a Timbiquí. L’episodio, rivendicato dalle dissidenze delle Farc, accade mentre il Paese è ancora commosso per l’attentato subito dal pre-candidato alle presidenziali 2026 Miguel Uribe Turbay e sul quale la Procura colombiana sta ancora indagando. Uribe resta ricoverato nella struttura Fundación Santa Fe de Bogotá dove, a seguito di un delicato intervento, lotta ancora tra vita e morte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Colombia, attentati delle ex-Farc alle stazioni di polizia. Procura: “Vogliono destabilizzare il Paese”

