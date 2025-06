Collegamento veloce e ciclabile del Mare | arrivano dal governo 650mila euro

Una notizia entusiasmante per gli amanti della mobilità sostenibile: il governo ha stanziato 650mila euro per il collegamento ciclabile veloce tra Forlì e Cesena. Questo investimento rappresenta un passo importante verso una città più verde e connessa, migliorando la qualità della vita e promuovendo un turismo eco-friendly. Un’iniziativa che dimostra come le infrastrutture possano contribuire a un futuro più sostenibile e vivibile.

"Buona notizia per l’amministrazione comunale di Forlì. Dal Fondo per le misure in favore degli Enti locali per il 2025 ha ottenuto 500.000 euro per il completamento dei lotti 1 e 2 del collegamento veloce tra Forlì e Cesena e 150mila euro per la realizzazione del terzo stralcio della nuova pista. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Collegamento veloce e ciclabile del Mare: arrivano dal governo 650mila euro

