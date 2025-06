Collegamenti marittimi isole minori nel caos

Il caos nei collegamenti marittimi alle isole minori mette a rischio una delle stagioni più attese. Tra tensioni tra operatori, sindacati e armatori, le incognite aumentano, lasciando incertezza i viaggiatori. La fermata imprevista della nave Vesta di Caronte&Tourist a Ustica evidenzia le criticità di un sistema sotto pressione. È urgente trovare soluzioni rapide per garantire continuità e serenità ai collegamenti che collegano queste splendide perle del Mediterraneo.

E' allarme per i collegamenti con le isole minori. Mentre la stagione turistica entra già nel vivo cresce la tensione fra operatori turistici, sindacati e armatori. Ieri mattina la nave Vesta della flotta Siremar di Caronte&Tourist che doveva salpare alla volta di Ustica, si è fermata al porto.

