Coldiretti in prima linea C’è ’Pesca Amica’ contro i furbetti dell’italian sounding

La pesca italiana si trova in acque agitate, tra i tentativi di Coldiretti di difenderla dai furbetti dell'italian sounding. Una realtà paradossale: l’80% del pesce consumato proviene dall’estero, mentre nei nostri porti, come quelli della Toscana e della Maremma, la sfida è ancora più ardua. È fondamentale promuovere un consumo consapevole e sostenibile per tutelare il valore del nostro mare e delle nostre tradizioni.

La pesca è in acque sempre più agitate. A metterlo nero su bianco è Coldiretti, che parla di un settore in difficoltà strutturale, messo sotto pressione dalla concorrenza del pesce importato e da abitudini di consumo ormai disconnesse dalla stagionalità e dal territorio. Un paradosso tutto italiano: l’80% del pesce che finisce sulle tavole proviene dall’estero, mentre nei porti della Toscana – compresi quindi quelli della Maremma – restano operative solo 600 imbarcazioni, sempre più penalizzate da costi elevati e margini ridotti. La pesca, seppur sia un settore in crisi, in provincia di Grosseto continua ad avere numeri da tenere in considerazione e a confermarlo è Coldiretti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Coldiretti in prima linea. C’è ’Pesca Amica’ contro i furbetti dell’italian sounding

In questa notizia si parla di: pesca - coldiretti - prima - linea

! I dati di aprile, confermano la percezione generale di una prima parte dell’anno piuttosto piovosa (+26% aprile 2025 rispetto alla media del periodo). Nessuno può fare previsioni sull’estate ma, ad oggi, la disponibilità di risorsa Partecipa alla discussione

Promuovere la pesca sostenibile, il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche è la priorità 1 del PN Feampa 2021-2027. Visita il sito www.feampa.it e approfondisci le priorità e gli obiettivi del programma. Ministero dell’Agricoltura, del Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Coldiretti in prima linea. C’è ’Pesca Amica’ contro i furbetti dell’italian sounding; La Calabria e il ruolo strategico del settore agroalimentare. Insistere sulla trattativa: il cibo è il; Un omaggio floreale a tutte le donne, l'8 marzo al l mercato Coperto di Campagna Amica.

Coldiretti in prima linea. C’è ’Pesca Amica’ contro i furbetti dell’italian sounding - Mercato per promuovere il pescato locale e far conoscere anche le specie meno richieste ma di grande valore e gusto.

Giornata mondiale biodiversità, Coldiretti: “Agricoltori in prima linea per salvare i sapori del territorio” - In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, Coldiretti Liguria e Campagna Amica celebrano il ruolo fondamentale degli agricoltori nella conservazione di specie a rischio e nella difesa ...