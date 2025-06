Coinvolto in un incidente stradale | guidava sotto l' effetto di cocaina e alcol

Un grave episodio a Terracina scuote la comunità: un giovane di 33 anni, coinvolto in un incidente stradale, è stato scoperto alla guida sotto l’effetto di cocaina e alcol. La polizia, intervenuta su segnalazione, ha immediatamente avviato le indagini, portando alla denuncia dell’uomo in stato di libertà. Un richiamo importante alla responsabilità e alla sicurezza sulle strade, perché comportamenti rischiosi non devono mai essere sottovalutati.

Era rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto a Terracina. Ora è stato accertato che si era messo alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Un 33enne del luogo è stato quindi denunciato in stato di libertà dalla polizia. Gli agenti sono intervenuti per la segnalazione di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Coinvolto in un incidente stradale: guidava sotto l'effetto di cocaina e alcol

In questa notizia si parla di: coinvolto - incidente - stradale - sotto

Ancora un incidente sulla ‘Telesina’: coinvolto un camion, ferito lievemente il conducente - Un nuovo incidente ha scosso la Strada Statale 372 "Telesina" oggi, coinvolgendo un camion tra le uscite di Ponte e Paupisi.

Ne parlano su altre fonti

Coinvolto in un incidente stradale a Terracina: guidava sotto l'effetto di cocaina e alcol; Incidente stradale sotto l'effetto di cocaina e alcol: denunciato un 42enne; Coinvolto in un incidente a Terracina, era sotto effetto di droga.

Incidente stradale sotto l'effetto di cocaina e alcol: denunciato un 42enne - L’uomo ha tentato di allontanarsi dall’ospedale per evitare i controlli, ma è stato rintracciato dalla Polizia.

Solbiate Olona, scontro auto-moto: muore centauro 54enne. Sotto choc la donna alla guida della macchina - 20 lungo la strada provinciale 2 che in quel tratto prende il nome di via per Fagnano Olona.

Terribile maxi-incidente stradale, coinvolte tre auto: 4 morti - Terrificante incidente stradale, con ben tre auto coinvolte in un drammatico sinistro che è costata la vita a 4 persone ...