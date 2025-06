Cody Rhodes | Il Bullet Club ha iniziato a fare soldi solo dopo il mio arrivo

Cody Rhodes ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo del wrestling, portando il Bullet Club a nuove vette di successo e popolarità. Dal suo ingresso nel 2016, il gruppo ha visto una crescita esponenziale dei profitti, consolidando la sua leggenda. Durante il podcast "What Do You Wanna Talk About", Damian Priest ha incoraggiato Rhodes, sottolineando che non c'era motivo di scusarsi per le opportunità che gli sono state offerte. La sua storia dimostra come il talento e la determinazione possano fare la differenza.

Cody Rhodes si è unito al Bullet Club nel 2016 ed è diventato uno dei membri principali del gruppo nel 2018. I fan ricordano con affetto quella fazione, e ora Rhodes ha dichiarato che il Bullet Club ha iniziato a generare profitti solo dopo il suo arrivo. Durante il podcast What Do You Wanna Talk About, Damian Priest ha detto a Cody che non doveva scusarsi per aver ricevuto una grande opportunità entrando nel Bullet Club. Priest ha spiegato che non era colpa sua se la gente lo voleva in quella posizione: "Beh, dici che ti scusi, ma no ride, non è colpa tua se qualcuno vuole darti un'opportunità.

