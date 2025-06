Cocaina in auto e più di 30 armi in casa tra cui un fucile molto potente | arrestato 58enne

Un caso che scuote la provincia di Torino: un uomo di 58 anni, fermato durante un controllo, nascondeva un vero arsenale e droga, tra cui 11 grammi di cocaina già suddivisa. La scoperta di oltre 30 armi in casa, tra cui un fucile potente, e un ingente quantitativo di denaro contante, mette in luce un inquietante intreccio tra criminalità e rischi pubblici. La vicenda continua a svelare dettagli preoccupanti sulla rete di illegalità che si cela dietro questa operazione.

Viaggiava in auto con 11 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e 675 euro in contanti quando è stato fermato per un controllo dai militari del comando provinciale della guardia di finanza Torino. L’uomo, un 58enne, è stato intercettato a Ivrea nell'ambito dei quotidiani servizi di controllo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Cocaina in auto e più di 30 armi in casa, tra cui un fucile molto potente: arrestato 58enne

In questa notizia si parla di: cocaina - auto - 58enne - armi

