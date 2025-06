Cna Conegliano Mauro Silvestrin confermato presidente per i prossimi 4 anni

Con grande entusiasmo, CNA Conegliano annuncia la conferma di Mauro Silvestrin come presidente per i prossimi quattro anni. Titolare di un'impresa di pitture edili e figura stimata nel settore, Silvestrin ha ricevuto il pieno sostegno dell’assemblea mandamentale durante l’appuntamento congressuale. Un nuovo mandato che rafforza l’impegno di CNA nel supporto alle imprese locali, puntando a crescere insieme e a consolidare il ruolo di Conegliano come centro di eccellenza.

Titolare di un’impresa di pitture edili, Mauro Silvestrin, 55 anni, è stato confermato presidente di CNA Conegliano nel corso dell’assemblea congressuale mandamentale svoltasi giovedì scorso. L’assemblea gli ha rinnovato la fiducia per altri 4 anni. Rinnovato anche il direttivo mandamentale. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Cna Conegliano, Mauro Silvestrin confermato presidente per i prossimi 4 anni

