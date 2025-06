CMcom – Ct Italia | Pioli si complica Gattuso in pole su Cannavaro e De Rossi | Primapagina

Nel mondo del calcio, le sorprese sono all’ordine del giorno. Mentre Claudio Ranieri sembrava pronto a guidare l’Italia come nuovo ct, un’imprevista svolta ha lasciato il ruolo vacante. La sfida ora si infittisce con Pioli e Gattuso pronti a contendersi la panchina azzurra, rendendo questa corsa al vertice ancora più emozionante. Restate con noi per scoprire chi sarà alla guida degli Azzurri!

2025-06-10 23:55:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Claudio Ranieri sembrava pronto a diventare il ct della Nazionale italiana con approvazione da parte dei Friedkin del doppio ruolo allenatore azzurroconsulente della proprietà della Roma, ma un po’ a sorpresa è arrivato un no da parte del tecnico di Testaccio: la panchina dell’Italia rimane al momento vuota. ALTERNATIVA COMPLICATA – Nelle ultime ore, mentre il presidente federale Gravina percorreva la pista Ranieri dopo l’esonero di Spalletti, la Fiorentina si è affrettata a trasformare la bozza di intesa con Stefano Pioli per un triennale a tre milioni di euro a stagione in un accordo vero e proprio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: italia - pioli - complica - gattuso

Serie A, Pioli sbarca in Italia: ritorno da ex - Stefano Pioli torna in Serie A dopo la sua esperienza in Arabia Saudita, portando con sé un bagaglio ricco di successi, tra cui lo storico Scudetto con il Milan.

Su questo argomento da altre fonti

Piano B Italia: Pioli si complica. Contatti con Gattuso, De Rossi e Cannavaro sullo sfondo; Caos Italia, anche Pioli è un problema: Gravina, ore disperate e spunta Gattuso; Nazionale a caccia di un ct, da Gattuso a De Rossi fino a Cannavaro: tutte le ipotesi.

Ct Italia: Pioli si complica, Gattuso in pole su Cannavaro e De Rossi - Claudio Ranieri sembrava pronto a diventare il ct della Nazionale italiana con approvazione da parte dei Friedkin del doppio ruolo ...

Caos Italia, anche Pioli è un problema: Gravina, ore disperate e spunta Gattuso - La vittoria ottenuta dagli Azzurri dell'ex ct Spalletti ai danni della Moldavia non ha, purtroppo, riportato il ser ...