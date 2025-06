Clima nuovo record a maggio 2025 | è il secondo più caldo della storia

Maggio 2025 si conferma come il secondo mese più caldo mai registrato a livello mondiale, con una temperatura media di 15,79°C. Questo record, segnato da un incremento di 0,53°C rispetto alla media storica del periodo 1991-2020, evidenzia un trend allarmante legato ai cambiamenti climatici. I dati forniti dal Copernicus Climate Change Service ci spingono a riflettere sull’urgenza di agire per il nostro pianeta. È il momento di prenderne coscienza e agire concretamente.

