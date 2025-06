Click Giostra Day esaurito in poco più di un minuto Al via la vendita libera da sabato 14 giugno

Il successo del "Click Giostra Day" è stato travolgente: in soli 80 secondi, i 100 posti prioritari per la Giostra del Saracino di sabato 21 giugno sono andati esauriti, tra oltre 600 richieste. La vendita libera aprirà da sabato 14 giugno, per permettere a tutti gli appassionati di vivere questa emozionante tradizione. Preparatevi a prenotare il vostro biglietto e a immergervi nel cuore della storia che rende unica questa manifestazione.

Prevedibile tutto esaurito per il “Click Giostra Day”, dedicato alla Giostra del Saracino di sabato 21 giugno. I 100 posti disponibili per l’acquisto prioritario dei biglietti sono stati prenotati in poco più di un minuto, a fronte di oltre 600 richieste. Gli utenti che hanno ottenuto la prelazione riceveranno entro oggi una mail di conferma con l’orario in cui presentarsi alla biglietteria del percorso espositivo I Colori della Giostra (Piazza Libertà, 1), nella giornata di venerdì 13 giugno, per completare l’acquisto. Ogni utente potrà acquistare un massimo di 4 biglietti. Per chi non è riuscito a prenotare la prelazione, la vendita libera sarà attiva a partire dalle ore 9. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - “Click Giostra Day” esaurito in poco più di un minuto. Al via la vendita libera da sabato 14 giugno

Saracino, la vendita dei biglietti con il “click giostra day” - Preparatevi a vivere un’emozione unica con la 147ª edizione della Giostra del Saracino, in programma il 21 giugno alle 21.

