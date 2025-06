Click day truccati e assunzioni fantasma | scoperto business dei permessi ad Ancona arrestato un 62enne

Un nuovo scandalo scuote Ancona: un uomo di 62 anni è finito in manette per aver orchestrato un sofisticato sistema di click day truccati e assunzioni fantasma, creando un business illecito di permessi di soggiorno. Un’operazione che ha coinvolto numerosi cittadini extracomunitari e generato profitti fino a 9.000 euro per ogni pratica. La scoperta della Squadra Mobile apre uno squarcio su un’evasione di norme e un traffico di permessi che ora rischia di fare luce su un articolato reticolo criminale.

ANCONA - Organizzava false assunzioni per regolarizzare cittadini extracomunitari dietro pagamento di somme fino a 9.000 euro a pratica. Per questo un cittadino bengalese di 62 anni, residente ad Ancona, è stato arrestato dalla Squadra Mobile dorica – sezione Criminalità Organizzata e Catturandi.

