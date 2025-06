Classifica Giro del Delfinato 2025 | Evenepoel balza al comando Pogacar chiamato alla rimonta

Il Giro del Delfinato 2025 si infiamma: Evenepoel, con una prestazione magistrale nella cronometro, balza al comando e mette pressione su Tadej Pogacar, chiamato alla difficile rimonta. Con questa vittoria, il talento belga dimostra di essere il favorito assoluto, mentre gli avversari si preparano a dare battaglia nelle prossime tappe. La corsa è ormai nel vivo, e il duello tra i grandi si prospetta entusiasmante fino all’ultimo chilometro.

Remco Evenepoel ha dominato la cronometro del Giro del Delfinato, imponendosi di forza nella quarta tappa e infliggendo distacchi rilevanti agli avversari nella lotta per la conquista della corsa a tappa che funge da preparativo al Tour de France. Il fuoriclasse belga ha fatto valere le sue doti nelle prove contro il tempo e h a indossato con pieno merito la maglia gialla, avvalendosi di un margine interessante nei confronti delle altre stelle. Il danese Jonas Vingegaard ha pagato 21 secondi lungo i 17,6 km da Charmes-sur-Rhone a Saint-Peray, mentre lo sloveno Tadej Pogacar ne ha accusati addirittura 49, soffrendo le drenate del Campione del Mondo a cronometro.

