Clara al Taormina Film Festival | dal gossip con Fedez al possibile ritorno a Mare Fuori | Intervista

Abbiamo raggiunto Clara al Taormina Film Festival. Lei raggiante, super elegante e disponibile, ha commentato, in esclusiva per Superguidatv, il gossip del momento che la vede protagonista insieme a Fedez e ci ha raccontato come è nata la collaborazione per il brano estivo. Clara ci ha svelato anche cosa pensa della possibilitĂ di lavorare nel mondo del cinema senza tradire i suoi sogni nel cassetto. A quanto pare, infatti, Carlo Conti dovrebbe raccogliere il suo appello e chiamarla per il prossimo Sanremo come co-conduttrice. Per quanto riguarda Mare Fuori? La serie ha lasciato il segno ed è stata davvero importante per lei. 🔗 Leggi su Superguidatv.it